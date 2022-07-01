Melikgazi Haziran ayını hizmetlerle geçirdi

Hayata geçirdiği hizmetler ile dolu dolu bir Haziran ayı geçiren Melikgazi Belediyesi okul, pazar yeri, sosyal tesis, kütüphane açılışlarından, kentsel dönüşüm bloklarının temel atmasına, yeni yol yapım çalışmalarından çevre düzenlemesine, kültürel etkinliklere kadar birçok hizmeti Melikgazi'ye kazandırdı.

Melikgazi'de ihtiyaç olan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi ilçemizi cazibe merkezi haline getirebilmek için dev adımlar atıyoruz. Altyapı, üst yapı ve hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemize en güzel şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bu ay Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevede 6 blok ve 236 dairenin temel atma törenini gerçekleştirdik. Burada ilk kez 14 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm yapılıyor. 115 hak sahibimiz burada sevinecek. 38 gecekonduyu yıkarak burada anlaşma yaptık. 2+1, 3+1, 4+1 daireler olacak. Yaptığımız kentsel dönüşümlerle birlikte daha çok yaşanabilir alanlar ortaya çıkıyor. Oturmaya hazır olan Köşk, Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Talas-Mevlana Mahallesi'nde mülkiyeti belediyemize ait olan 31 adet dairemiz için açık teklif usulüyle satış ihalesi yaptık. İlçeye daha etkin ve seri bir şekilde hizmet etmek için araç filosunu güçlendiren Melikgazi Belediyesi, 80 iş makinesi ve araç tanıtım etkinliği düzenleyerek araçlarımızın tanıtımını yaptık. Tanıtıma katılan çocuklara ve gençlere Koray Haklı konseriyle eğlenceli bir festival havası yaşatıldı. Kentsel Dönüşüm'de marka projelere imza atmaya devam ediyoruz. Battalgazi Mahallesi'nde 23 blok, 1000 dairelik 2. etap çalışmaları için yıkım çalışmalarına start verdik. Bu dönemde böyle bir projeyi başlatmak hem belediyemiz açısından hem Bakanlık açısından vatandaşımızın yükünü almaktı Yüzde 85 oranında anlaşma sağlandı. Burada vatandaşlarımızla uyum içinde el ele veriyoruz ve bu yıkımları yapıyoruz. Restorasyonda bizler için çok önemli. Şehrin en büyük değerlerinden olan ‘Kazancılar Çarşısı'nda yenileme çalışmalarını tamamlayarak yeni yüzüyle çarşımız hizmet vermeye başladı. İlçeye 3 yıl içerisinde 16 yeni okul kazandırdık. 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu Yeni Alan-Bina Taşınma ile Fen ve Teknoloji İmamhatip Proje Lisesi Protokol Töreni gerçekleştirdik. Burası yakında robotikten, yazılıma, kodlamaya kadar çeşitli teknoloji atölyelerinin olduğu kalifiye öğrencilerin yetiştiği bir okul olacak” dedi.

Eğitim ve sosyal tesis yatırımlarına devam ettiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Gençleri geleceğe hazırlamak için yaptığımız 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesinin açılışını yaparak hizmete sunduk. Merkezde yığılmayı önleyerek herkesi mahallesinde tutacak butik projelere imza atıyoruz. 8 kütüphanemiz oldu sayısı daha da artacak. Buralar bir il halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Hemen akabinde Selçuklu Mahallesinde içerisinde MELMEK sınıfları, spor salonu, kütüphanesi ve kafeteryası ile farklı konseptte hazırlayıp yapımını tamamladığı Selçuklu Pazaryeri ve Sosyal Tesisi'nin açılışını yaparak yine hizmete sunduk. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak belediyeye ait tesislerde ortak bir çalışma başlatarak, spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yeni bir adım attık. 644. Mimarsinan Evliyalar Günü ve Pilav Etkinliğimiz ile Mimarsinan Evliyalar Bölgesi'nde vatandaşların yoğun katılımı ile birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Tacettin Veli Mahallesi'nde 140 bin metrekarenin üzerinde büyük bir alanda çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.