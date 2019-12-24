İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi İlçe Müftüsü Polat'tan veda ziyareti

43 yıllık hizmet hayatını tamamlayarak emekli olan Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek vedalaştı.


“Bu mesleği icra edenler için emeklilik aslında kâğıt üzerinde olan bir durum. Öğretici olan kişinin mesaisi aslında hayatının sonuna kadar devam eder." diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Az bir zamanda olsa değerli müftümüz ile birlikte görev yapma fırsatı buldum. Bu süreçte kendisiyle istişareli çalışarak çok güzel işler yaptık. Kubbede hoş bir sada bırakabilmek gerçekten büyük bir lütuf, büyük bir nimet. İlçe Müftümü Sayın Polat'ın 43 yıllık hizmet hayatında bunu başardığına yürekten inanıyoruz. Devletimiz ve milletimiz için önemli bir görev ifa eden Sayın Polat'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ailesi ile beraber mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ederim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.