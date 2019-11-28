İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi İlçesinde Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı Düzenlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İldem Polis Merkezi Amirliği koordinesinde huzur toplantısı düzenlendi.


Güvenlik hizmetlerine toplumun katılım ve desteğini alarak farkındalık oluşturmak, güvenlik ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Melikgazi İlçesinde 2019 yılı 7. Sorumluluk Alan Huzur Toplantısı düzenlendi


Genç Kaymek Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Coşkun başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim görevlileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaflar, site apartman görevlileri ve mahalle sakinlerinden oluşan 130 vatandaş katıldı.


Toplantıya katılan kurum ve kuruluş temsilcileri ve katılımcılara genel güvenlik, asayiş konuları, yaya ve trafik güvenliği, göçmen konusu ve diğer asayişe yönelik konular hakkında sunumlar yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.