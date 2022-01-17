Melikgazi İldem'i temizledi

Melikgazi Belediyesi daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta rutin olarak yaparak bu hafta da İldem Cumhuriyet Mahallesi'ni köşe bucak temizledi.

Melikgazi Belediyenin tüm saha ekibi ile İldem'de çalışma yaptığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; “Sonbahar temizliği ile inşallah ilçemizi çok daha güze hale getireceğiz. Özellikle hafriyat, çöp birikintileri temizlenecek, rögarları ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılıyor. Daha temiz bir Kayseri, daha temiz bir Melikgazi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılması gereken rutin temizliğin dışında özellikle ara sokaklarda, yoğun kullanılmayan kaldırım ve yollarda temizlik yapıyoruz. Bölgenin mıntıka temizliği yapıldıktan sonra, motorlu tırpanlar ile kaldırımlar yabancı otlardan arındırılıyor. Süpürge araçlarımız da yollarımızı tertemiz süpürüyor. Melikgazi'mizin her köşesini pırıl pırıl yapmaya kararlıyız. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü'müz Ahmet Öztopuz Bey ve Mahalle Muhtarı'mız Emine Kurhan hanımefendinin koordinasyonu ile Cumhuriyet Mahalle'mizi dip bucak temizledik. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her hafta bir mahallemizde genel temizlik yapmaya devam edeceğiz" dedi.