Melikgazi Kayseri Basketbol 3. galibiyetini aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta BOTAŞ'ı 76-72 mağlup etti. Sarı kırmızılılar ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 3. galibiyetini aldı. Ligin 7. haftasında evinde BOTAŞ ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 4 sayı farkla 76-72'lık galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 7 maçta 4 yenilgi alan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 3 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş, Rize Belediyesi ve BOTAŞ takımlarını mağlup etmeyi başardı.