Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı:

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 17. haftasında evinde OGM Ormanspor'u 85-79 mağlup ederek 6 maç aradan sonra kazandı. Çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Melikgazi Kayseri Basketbol Bşantrenörü Emre Özsarı; "Evimizde çok değerli bir galibiyet aldık. Taraftar desteğimiz muazzamdı ve onların sayesinde maçın sonunda ayağa kalktık. Çünkü çok ciddi geri düşüşler oldu. Ona rağmen tekrardan ayaklanmamız taraftarımızın desteği ile oldu. İnşallah bu takım Kayseri'ye çok güzel anılar çok güzel paylaşımlar yaşatacak buna inanıyorum. Son 3-4 haftadır çok kritik, son toplarda ve son pozisyonlarda veya 10 sayı öndeyken geriye düştüğümüz pozisyonlarda maçları kaybettik. Takımımızın bu galibiyete çok ihtiyacı vardı. Hakemler anlamında da kritik düdükler karşı takımın aleyhine değil de lehine düdük çalındı ve onlar da bizim direncimizi kırdı. OGM Ormanspor maçında da çok kritik teknik faul ve özellikle ilk devrede bize çalınmayan fauller vardı ama sonunda işler dengelindi güzel oldu. Kayseri'mize çok güzel galibiyet yaşatacağız. Takımımıza desteğe devam edin” dedi.