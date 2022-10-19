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Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu ameliyat oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü pivot oyuncusu Daugile Sarauskaite Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü pivot oyuncusu Daugile Sarauskaite Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde ameliyat edildi.



Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü pivot oyuncusu Daugile Sarauskaite'nin sağ omuz akromioklavikuler eklem çıkığı operasyonu; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'tan oluşan ekip tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirildi.


Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası, sporcunun 2 hafta sonra bireysel antrenmanlara, 4 hafta sonra takımla kontrollü çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, sporcunun yaklaşık 6 hafta sonunda sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

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