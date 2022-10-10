Melikgazi Kayseri Basketbol Takımı Beşiktaş'ı yendi

Mustafa Palancıoğlu, NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol takımının Beşiktaş'ı 71-69 yendiğini söyledi.

Emeği geçen tüm sporcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Yeni sezonda yenilenmiş kadrosu ile mücadele edecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Beşiktaş'ı 71-69 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligin iddialı iki takımının karşı karşıya geldiği mücadele başından sonuna kadar büyük heyecana sahne oldu. Bu birlik, bu ruh, bu inanç olduktan sonra Melikgazi Kayseri Basketbol'un daha nice başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. İnanıyorum daha güzel başarılara imza atacağız. Seyircimizin muhteşem desteği ile büyük bir başarı elde eden ve sergiledikleri mücadele ile bizleri sevindiren sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.