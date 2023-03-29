Melikgazi Kayseri Basketbol'da 3 oyuncu çift hanelere ulaştı

Deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'e kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol'da 3 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un en önemli oyuncularından biri olan Lyndra Weaver, parkede 30 dakika 59 saniye süre aldı. Weaver parkede kaldığı süre içinde toplam 6 ribaund 2 asist ile oynarken, 18 sayı üretebildi.

Takımın ikinci en skorer oyuncusu olan Hatice Sönmez ise 33 dakika 20 saniye süre aldı. Sönmez, 13 atış girişiminden 6'sını sayıya çevirirken, serbest atışta ise bir sayı bulabildi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında pek fazla varlık gösteremeyen Melikgazi Kayseri Basketbol'da Landrum ise 34 dakika ile parkede en uzun süre kalan oyuncu oldu. Landrum 10 sayı üretirken, 6 savunma ribaundu alarak 8 asist yaptı.