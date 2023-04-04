Melikgazi Kayseri, bin 780 sayı üretti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 26 maçta rakip potalara bin 780 sayı attı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı, 26 maçta rakip potalara bin 780 sayı attı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol 2022-2023 sezonunda oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar 26 maçta rakip potaya bin 780 sayı atarken kendi potasında ise 2 bin 89 sayı gördü. Sarı kırmızılılar ligi -309 sayı averajla tamamladı.