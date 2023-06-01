Melikgazi Kayseri, Merve Arı'yı transfer etti

Melikgazi Kayseri Basketbol dış transferde Emlak Konut forması giyen Merve Arı'yı kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbolda yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını devam ediyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi Ayşegül Günay Aladağ ve Damla Gezgin'in ardından geçen sezon Emlak Konut forması giyen 1998 doğumlu Merve Arı'yı transfer ederek kadrosuna kattı. Geçen sezon Emlak Konut forması ile 28 maçta görev alan Merve Sarı 117 sayı üretti.

25 yaşındaki oyuncu Merve Arı, 2023-2024 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.