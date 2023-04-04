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Melikgazi Kayseri'de en çok forma giyenler belli oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Şuğranur Hatice Sönmez oldu.


ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla 12. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en çok forma giyen isim 2001 doğumlu Şuğranur Hatice Sönmez oldu.


Ligde oynanan 26 maçta da görev alan Şuğranur Hatice Sönmez'i 23 maç ile Lyndra Weaver ve 22 maç ile Sevgi Tonguç takip etti. Melikgazi Kayseri Basketbol takımında oyuncuların forma giydiği maç sayısı ise şu şekilde:


Şuğranur Hatice Sönmez: 26 maç


Lyndra Weaver: 23 maç


Sevgi Tonguç: 22 maç


Zeynep Öykü Kalbisağde: 21 maç


Mısra Albayrak: 19 maç


Burcu Yağan: 18 maç


Nisa Yalçın: 17 maç


Eylül Minez: 15 maç


O Shay Landrum: 15 maç


Daugile Sarauskaite: 9 maç


Chanel Mokango: 4 maç

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