Melikgazi Kayseri'den 2 transfer daha

Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'dan 2 oyuncuyu kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbolda transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda iddialı ve güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı kırmızılılar, geçen sezon OGM Ormanspor forması giyen Nazlı Bircan Gökdemir ve Fatmanur Karakaş'ı transfer etti. 1991 doğumlu Nazlı Bircan Gökdemir geçen sezon oynadığı 20 maçta, 58 sayı üretirken, 2001 doğumlu olan Fatmanur Karakaş ise 21 maçta forma giydi ve 72 sayı üretti.

Hem Nazlı Bircan Gökdemir hem de Fatmanur Karakaş, 2023-2024 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbolun başarısı için ter dökecek.