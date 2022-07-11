Melikgazi, kurban kesimi sonrasında pırıl pırıl temizleniyor

Melikgazi'de Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışlarının yapıldığı hayvan pazarı, kesim yapılan yerler, cadde ve sokaklar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Kurban Bayramı'nın sona yaklaşmasıyla kötü koku ve çevre kirliliği oluşmaması için hızla harekete geçtiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ekiplerimiz hızlıca harekete geçerek kurban satış ve kesim alanlarında süpürme çöp toplama, yıkama çalışmalarından sonra ilaçlama ve kireçleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz kurban kesim noktaları, kapalı pazar yerlerinin yıkanması, dezenfekte, kireçleme işlemleri ile sokak ve konteyner yıkama çalışmaları programlı olarak yürütüldü. Hayvan atıkları kepçeyle temizleniyor. Melikgazi halkının temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerine bayramın ilk gününden beri özen gösteriyoruz. Bundan sonrada çevrede kötü kotu oluşmasın diye kurban kalıntılarını hemen alıyoruz. İlçenin genelinde çalışmalarımız hızla sürüyor. Yapılan kesimlerin ardından bölgede yaşanabilecek haşere oluşumunun da önüne geçmek amacıyla ilaçlamalar yapılarak bakteri oluşumu engelleniyor. Kurban alanlarındaki temizliği ve hijyen çalışmalarını büyük bir özveriyle yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.