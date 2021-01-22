Melikgazi nikahta 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü yoğunluğu

Melikgazi Belediyesi'nde 21. yüzyılın 21. yılının 21. gününe özel nikah yoğunluğu yaşandı. Bu kapsamda 28 nikah kıyıldı.

Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunda bugüne özel 28 nikah kıyıldığını ve oldukça bereketli bir gün olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Aile toplumun en temel kurumlarından bir tanesi. Aileyi oluştururken evlilik ilk adımdır. 21 Ocak; 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü olması sebebiyle özel bir gün. Tarih olarak uyumlu bir gün. Çiftler tarihin uyumlu olmasını unutmamak açısından önemli olduğu için tercih ettiklerini belirtiyorlar. Gençlerimizin de inşallah bundan sonraki hayatları uyumlu olur. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında Allah-u Teala birlik ve beraberliklerini uyumlarını bozmasın diyorum. Çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah mesut etsin" dedi.