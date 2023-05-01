Melikgazi personeline etkili iletişim semineri

Melikgazi Belediyesi, KAYMEK koordinesi ile belediye personeline yönelik “Etkili İletişim Teknikleri" konulu seminer düzenledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, doğru iletişimin hayatı ne kadar çok kolaylaştırdığını söyleyerek şunları ifade etti:

“Seminerde katılımcılara etkili iletişim becerileri, empati yapma, iletişimin vatandaş ile çalışan arasındaki memnuniyetinin önemi ve doğru iletişim kurarak karşıdaki kişinin psikolojik durumunun da göz önünde bulundurarak nasıl davranılması gerektiği konularında da bilgiler verildi. Vermiş olduğumuz seminer ve eğitimlerle, Melikgazi Belediyesi personelimizin kurum içi ve kurum dışı iletişim süreçlerini daha etkin ve verimli gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz. Günlük hayatlarında da kendilerine faydası olacak bu eğitimler sayesinde halkımıza çok daha iyi hizmet edeceklerine inanıyorum. Personelin vatandaş ile daha etkin iletişim sağlayabilmesi için hitap şekli, beden dili ve etkin dinlemenin önemi büyüktür. Düzgün bir diksiyon, karşımızdaki kişi ile empati yapmak, beden dilini doğru ve etkili kullanmak şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi çok daha başarılı sonuçlar almamızı sağlar diye düşünüyorum. Personelimize yönelik eğitim seminerleri belirli aralıklarla devam edecek. Seminerde emeği geçenlere teşekkür ederim.”