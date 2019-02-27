Melikgazi Projeleri için bilimsel çalışma

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi için hazırlanan projelerin altyapısını bilimsel olarak desteklemek için şehirdeki akademik ve teknolojik çevrelerle toplantı yaptı.

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya üniversiteler, teknopark, bilişim, eğitim ve teknik alanların önde gelen isimleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'yi geleceğe taşımak için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Bu amaçla sizler gibi alanlarında önemli bir yere sahip kişilerle projelerimizin bilimsel şekilde altyapısını tamamlamak arzusundayız.” dedi.

Melikgazi'de göreve gelmesi durumunda toplumun her kesimine yönelik çalışmaların bulunduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Her kesimden vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken kendileriyle birebir iletişim kurup, görüş, istek ve varsa projelerini topluyoruz. Bugüne kadar iki binin üzerinde bir veri elde ettik. Bunları bir süzgeçten geçiriyoruz.” diye konuştu.

Palancıoğlu, “Özellikle bilim, sanayi, teknoloji ve eğitim konularında fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Projelerle ilgili sahadaki insanların görüşleri bizim için önemli. İsteğimiz güzel projeler hazırlamaktan ziyade, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak güzel projeler ortala çıkarmak. Bunların yanı sıra toplumun özellikle aile yapısı ve genç kesimiyle ilgili güncel konularda çalışmalar hazırladık. İnşallah hep birlikte Melikgazimiz için, şehrimiz için, vatandaşlarımız için güzel çalışmalar ortaya çıkacak.” şeklinde konuştu.