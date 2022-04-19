Melikgazi, sanayi sitelerini baştan sona temizledi

Mustafa Palancıoğlu, daha temiz bir ilçe için her hafta rutin olarak mahalle temizliği yapıldığını bu çerçevede Demirciler Sitesi ve Ağaç İşleri Sanayi Sitesinde temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Her hafta birkaç mahallede tüm ekiple beraber toplu temizlik çalışması, ilaçlama, yollarda bakım onarım yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tüm mahallelerimizde gerçekleştirilen çalışmalarda yeşil alanlarda otlar biçiliyor, parklar ve yeşil alanlarda onarım yapılarak düzenleniyor, hasar görmüş kaldırımlar onarılıyor, cadde ve sokaklarda gerekli görülen yerler asfaltlanıyor, yollar süpürülüyor, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediliyor. Bu seferde Demirciler Sitesi ve Ağaç İşleri Sanayi Sitesinde ekiplerimiz hummalı bir çalışma yaptı. Burada tüm ekipmanlarımız, iş makinelerimiz ve araçlarımızla tüm personel olarak çalışma yapılıyor. Muhtarlarımız mahallesindeki yapılacak işleri ve eksikleri bizlere bildiriyor, çalışmalara da bizzat katılarak destek veriyorlar. Ekiplerimizin yoğun gayretiyle mahallelerimizi köşe bucak temizliyoruz. Yaptığımız çalışmalar mahallelerimize hayırlı olsun. Emek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de devam edecek" dedi.