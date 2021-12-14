Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu hayata geçiyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri'nin kültür varlıklarını yaşatmak, değerlerini geleceğe taşımak için "Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu"nu hayata geçiriyor. Platform, Kayseri'nin tarihi dokusu ve kültürel mirası ile ilgili nitelikli çalışmalar yapacak.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmak üzere güzel çalışmalar yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bu çalışmalara ile ilave olarak da Melikgazi Tarih ve Kültür Platformu'nu kuruyoruz. Bu platformda bize destek verecek Kayseri geçmişini, tarihini bilen ve birçok katkısı olan büyüklerimiz de olacak. Halit Erkiletlioğlu, Mehmet Çayırdağ Abimiz ve Prof. Dr. Osman Özsoy kardeşimiz de destek verecek. Aynı zamanda bizim müdürlerimiz, başkan yardımcımız, mimarlarımız bu komisyonda olacak. Burada yapacağımız çalışmalar kapsamında özellikte atalarımızın bu topraklara yerleşmeye başlayan süreç dâhil olmak üzere tarihi kültür varlıklarını tespit etmek, onları tanıtmak, ayağa kalkmasını sağlamak, aynı zamanda da tarihe damgasını vurmuş atalarımızı en iyi şekilde kitaplaştırmak, arşivlerini oluşturmak ve vatandaşlarımıza aktarmak için güzel çalışmalar yapacağız. Bugün ilk toplantısını yapmış oluyoruz. Hayırlı olsun. Kayseri'nin geçmişini görerek bir hafıza oluşturacak güzel bir çalışmanın başlangıcını yaptık” dedi.

Araştırmacı-Yazar Halit Erkiletlioğlu ise, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na böyle bir konuya el attığı için müteşekkiriz. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Uzun soluklu bir çalışma olacağına benziyor. İnşallah sonunda da başarılı çalışmalar ortaya koymuş oluruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Araştırmacı-Yazar Mehmet Çayırdağ, “Tabii Kayseri deyince tarihi bakımdan Melikgazi anlaşılıyor. Yüzde 90 tarihi yapılar, Kayseri'nin eski tarihi yerleşimi Melikgazi bölgesinde. Kayseri tarihini aydınlatmak için değerli bir çalışma oldu. Bizde elimizden geldiği kadar destek olacağız” dedi.

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Özsoy ise bu çalışmaya her türlü gayretle destek olacaklarını söyleyerek, Melikgazi Belediyesi üzerinden yapılan bu yeni oluşumun hayırlı olmasını diledi.