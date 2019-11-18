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Melikgazi Tekerlekli Sandalye Basketbolda haftayı yenilgi ile kapattı

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı evinde Düziçi Engelliler spor kulübünü ağırladı.


İki takımında büyük önem verdiği karşılaşmada üstünlüğü konuk takım maç boyunca elinde tuttu. Maçı 48-72 kaybeden Melikgazi Belediyesi BESK Başkanı Faruk Şahin, geçmişte süper lige kadar yükselen takımlarının bugün genç ve yetenekli sporcuların mücadele ettiğini söyledi.


Şahin, ''Takımda transfer bulunmamakta şehrimizin gençleri elinden geleni yapıyor. Ancak rakip takımların daha uzun ve güçlü sporcuları var. Bizim için elbette galibiyet önemli ama bir o kadar da sporcularımızın maç yaparak kendilerini geliştirip önümüzdeki zamanda daha iyi olacaklarına inanıyorum” dedi.

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