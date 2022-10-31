Melikgazi Tırmanma Yarışı başarıyla tamamlandı

Türkiye Tırmanma Yarışı ve 2022 Kayseri Slalom Etkinliği sona erdi.

Melikgazi'de araba tutkunlarını buluşturan ikinci etkinliği daha tamamladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "7. Türkiye Tırmanma Yarışı, heyecanı ve kıran kırana rekabetiyle nefes kesti. Bu yıl yine Melikgazi olarak farklı bir etkinliğe daha imza attık. Gelecek sene daha renkli ve farklı bir şekilde bir yarışma düzenlemeyi düşünüyoruz. Yarışta dereceye giren sporcularımızı ödülleriyle buluşturduk. Çok şükür kazasız belasız bir yarışmayı daha tamamlamış olduk. Yarışmada derece alan tüm pilotlarımızı ve takımlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Adrenalin ve rekabet dolu bu unutulmaz etkinliğe katılan tüm sporcularımıza, organizasyonda emek veren ekip arkadaşlarıma ve ilgiyle takip eden kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kategori 1'de sporcu İlker Aktaş birinciliği elde ederken, ikinciliği Bahadır Sevinç, üçüncülüğü Özgür Şenyüz kazandı. Kategori 2'de ise Kaan Kara birinci olurken Çiğdem Tümerkan ise ikinci oldu. Kategori 3'te Kemal Gürsoy birinci, Bayan sporcu Eda Soylu ikinci, Erkan Ertek ise üçüncü oldu. Kategori 4'te İmdat Tozkoparan birinci, Ertekin Tekneci ikinci oldu.