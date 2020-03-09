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Melikgazi Voleybol Takımı 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak

Eskişehir yarıfinal müsabakalarına katılan Melikgazi Belediyespor voleybol takımı son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Eskişehir yarıfinal müsabakalarına katılan Melikgazi Belediyespor voleybol takımı son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.


Voleybol takımının almış olduğu başarı ile Eskişehir'de yapılacak olan 1. lige yükselme maçlarına gitmeye hak kazandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Takımımız 13-15 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de maça çıkacak. Kulüp olarak mücadele ettiğimiz branşlarda başarılar elde ederek ilçemizin ismini ulusal platformlarda duyuruyoruz. Ben her zaman sporun ve sporcunun yanında oldum. Gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda bugün 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak olan sporcularımıza, başarılar diliyorum" dedi.

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