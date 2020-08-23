İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Melikgazi Voleybol Takımı, iki yeni oyuncu transfer etti

Voleybol Erkekler 1.

Lig ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, hem orta hem pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan Emincan Kocabaş'ı ve İranlı milli sporcu Ali Shahbaz'ı renklerine bağladı.


Başarılı oyuncuları takımlarına transfer ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ligde başarılı olmak adına çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Voleybolu Melikgazi'de fark oluşturmak adına önemsiyoruz. Sporun farklı dallarının yayılmasını istiyoruz. Voleybol takımımızı ligde en iyi yerlere gelecek şekilde kuruyoruz. Emincan Kocabaş'ı ve Ali Shahbaz'ı takımımıza transfer ettik. Her iki oyuncu da çok büyük başarılara imza atmış oyuncular. Takımımıza katkı sağlayacaklarından eminim. Transferlerin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.