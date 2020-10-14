Melikgazi Voleybol Takımı Maliyespor ile mücadele edecek

Kayseri Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 13.00'da gerçekleşecek voleybol müsabakasına tüm sporseverleri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Başarılı voleybol takımımız galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürüyor. Düz koşu ile başlayan idmanlarda kondisyon, güç yükleme ve taktik çalışmaları yapılıyor. Sporun dinamik bir yapısı var. Özellikle voleybol maçlarında kıyasıya bir mücadele izlenmek ve centilmence yarışmak sporun insanları bir arada tutan yanına işaret ediyor. Voleybol maçları keyiflidir. Çıkacakları mücadeleye çok sıkı hazırlanan takımımıza başarılar diliyorum" dedi.