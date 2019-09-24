Melikgazi Yenileniyor, Gelişiyor ve Güzelleşiyor

Melikgazi Belediyesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 27 Eylül Cuma günü, saat 17:00'de, Kâzım Karabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin son etabının temelini atacak.

2 blok, 99 daire ve 9 dükkanın temeli atılacak

39 blok ve 1988 daire olarak inşa edilen kentsel dönüşüm projesinin son 2 blok, 99 daire ve 9 dükkanının temelini atacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemiz, kentsel dönüşümde şehrin imar edilmesi, şehre dokunulması, dönüşürken şehrin aynı şekilde gelişmesi ve tarihinin de korunması adına başlatılan projeleri tek tek hayata geçiriyor. Melikgazi'mizin daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor.” dedi.

Kâzım Karabekir Mahallesi'nde yapımı başlamış olan dönüşümün son etabının temelini atacaklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Hedefimiz en hızlı şekilde projelerin inşaatını tamamlamak. Bu zamana kadar Ekibimiz ile büyük bir gayret ve özveriyle çalışıyoruz. Hep birlikte Melikgazi'mizin her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz. 27 Eylül Cuma günü gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm projemizin son etabının temel atma törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyorum.”