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Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelindeki esnaflara ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve terazi doğrulukları denetimleri yapıldı.



Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kontrolünün yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi bünyesinde bulunan ölçüler ve ayar memurluğu personeli ile Zabıta Müdürlüğü Personeli tarafından 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununda belirtilen hükümlere göre ölçüm tartı aletlerinin muayene ve kontrolleri yapıldı. Uygun şartları taşımayan ölçü aletleri hizmetten men ediliyor ve cezai işlem yapılıyor. Semt pazarlarında da kullanılan teraziler de kontrol ediliyor. Biz tüm esnafımıza güveniyoruz, art niyetli esnafımız yok ancak bazı durumlarda tartılar bozulabiliyor. Bunu tespit etmek amacıyla bu tür bir uygulama başlattık. Denetimlerde ağırlıkları standartlara uygun olmayan satıcılara cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuya hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ederim." dedi.



Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları işgal eden esnaflara yönelik denetim de yapan ekipler, esnafları tek tek gezerek uyarıda bulundu.

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