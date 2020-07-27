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Melikgazi Zabıtası'nın anlık dikkati faciayı önledi ve takdir topladı

Melikgazi zabıta ekipleri Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan araç yangınına müdahale ederek yangının yayılmasını önledi.

Melikgazi zabıta ekipleri Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan araç yangınına müdahale ederek yangının yayılmasını önledi.


Ekipler tarafından müdahale edilerek söndürülen araç yangınında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta ekiplerimiz Organize'de yanmakta olan araca hemen müdahale edip, yangın söndürme tüpü ile herhangi bir kaza bela olmadan söndürmüş. Neyse ki çok büyük bir facia yaşanmamış. Kendilerini cesaretleri ve yardımsever davranışlarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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