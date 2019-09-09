Melikgazi'de '09.09.2019 günü Saat: 09.09' da 45 nikah kıyıldı

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 5 ayrı merkezde Nikâh Salonu oluşturarak hizmeti vatandaşın bizzat bulunduğu yere götürdüklerini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğu olarak 5 ayrı yerde nikâh işlemlerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Birçok çiftin hafızalarda daha kolay kalması ve bir bakıma matematiksel olarak görsel olması sebebi ile 09.09.2019 günü nikâh işlemlerini yerine getirmek için aylar öncesi talepte bulundular. Bugün 09 Eylül 2019 günü özellikli hale getiren ise matematiksel işlemdir. Yani 9. ayın 9. günü ayrıca bugün saat 09.09 geçe nikâh için çok önceden randevu alınmış. Bizde nikâhlarını kıydık. Bu güzel birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bugün saat 09.09'da Fatma Ülger ile Murat Yıldız çiftlerin nikâhlarının yerine getirildiğini kaydetti. Bugün akşam 23.15'e kadar 45 nikâh işleminin yerine getirileceğini ifade eden Başkan Dr.Palancıoğlu, ailelerinin mutlu gününde ve gençlerin bu anlamlı günde nikâh işlemlerini yerine getirdiği için mutluluk duyduğunu ve kendilerine huzurlu bir evlilik dilediğini sözlerine ekledi.