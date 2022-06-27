Melikgazi'de 2 günde 9 tesis hizmete açıldı

Melikgazi'de haftasonu iki gün boyunca açılış töreni yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, farklı mahalle toplamda 9 tesisi hizmete açtıklarını vurguladı.

Göreve geldiği günden beri ilçedeki ihtiyaçlara yönelik projeler hazırlayarak hizmete sunan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Cumartesi günü Danışment Gazi, Demokrasi, Köşk ve Hunat Mahallelerinde yapımı tamamlanan kütüphaneler ile Yıldırım Beyazıt, Danışment Gazi, Tınaztepe'deki sosyal tesisler içine yapılan teknoloji atölyelerini hizmete açtık. Özellikle butik projelerle mahallerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasıdır. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Bu son yapılan kütüphanelerimizle 8 kütüphanemiz oldu inşallah ihtiyaç duyulan yerlerde yine kütüphane yapımına devam edeceğiz. Buralar bir il halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Gençlerimiz rahat ve güvenilir ortamlarda ders çalışacak veya kitap okuyacaklar. Sıkıldıklarında dinlenip çay kahve içecekleri kafeteryalarımız da var. Onların rahatlığı için her şeyi düşündük. Tüm gençlerimize ve Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi. Cumartesi günü açılan 7 tesisin yanında ayrıca pazar günü de Selçuklu Mahallesi'nde 2 tesisi daha hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunlar söyledi;

"Alanında yine referans bir projeyi Melikgazi'mize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Melikgazi'mizin mahallerinde hiçbir ayrım yapmadan tüm ihtiyaçlara çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu bölgede 3 mahalleye hizmet edecek olan Selçuklu Pazar Yeri ve Sosyal Tesisimizde MELMEK sınıfları, spor salonu, kütüphanesi ve kafeteryası ile farklı konseptte hazırlayıp yapımını tamamladık. Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı Mahalle halkı buradan daha nitelikli bir hizmet alacak. Özellikli işlevsel bir pazar yeri oldu burası. Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam standardını artırmak için çalışmalarımız devam edecek.”