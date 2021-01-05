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Melikgazi'de 200 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı

Kış aylarının gelmesiyle Melikgazi Belediyesi çevre düzenleme çalışmaları kapsamında kışlık çiçek dikim çalışmalarına devam ediyor.

Çiçeklerin toprakla buluşması sonrası Melikgazi rengarenk bir görüntüye kavuşuyor.


2020 sonbahar çiçek dikimi kapsamında toplam 180 bin adet menekşe, 20 bin adet süs lahanası muhtelif park ve kavşaklara dikildi.


Refüjler başta olmak üzere ilçenin muhtelif alanlarına kış mevsimine uygun çiçek dikimlerinin yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin güzel ve rengarenk görünmesi amacıyla her sene kış dönemlerinde yaptığımız mevsimlik çiçek dikim çalışmamızı yaptık. Kış aylarında da ilçemizin canlılığını ve cazibesini korumak için parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Melikgazi'mizin refüjleri, kavşakları, park ve yeşil alanlarının renk cümbüşü ile canlandırarak güzel bir görüntü oluşmasını sağlıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ağaç dikme ve çiçeklendirme faaliyeti gerçekleştirerek doğaya ve çevreye verdiğimiz önemi gösteriyoruz. Sonbahar çiçek dikimi kapsamında toplam 180 bin adet menekşe, 20 bin adet süs lahanası muhtelif park ve kavşaklara dikildi" dedi.

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