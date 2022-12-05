İhlas Haber Ajansı

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Melikgazi'de 22 adet ofis ve işyeri ihalesi için son 2 gün

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 22 adet ofis ve işyeri ihalesi için son 2 gün kaldığını hatırlatarak, yatırımcılara güzel bir fırsat sunduklarını söyledi.


Açık teklif usulüyle 07 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te düzenlenecek olan ihale hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yatırımcılarımız için cazip işyerlerini satışa sunmaya devam ediyoruz. 5 mahallede bulunan işyerlerimiz yatırımcılar için iyi bir fırsat. Kazım Karabekir, Tacettinveli, Battalgazi, Gülük ve Anbar Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerinin ihale ile satışını gerçekleştirileceğiz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. İşyerlerimiz 55 metrekareden 159 metrekareye kadar farklı büyüklükte. Alıp hemen kullanmaya da uygundur. İhalemize katılmak isteyen vatandaşlarımızı çarşamba günü belediyemize bekleriz" diye konuştu.

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