Melikgazi'de 25 araç, 50 personel ile dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazililerin sağlığı için hergün 25 araç 50 personel ile dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda hijyen çalışmalarının aksamadan devam ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hastane, sağlık ocakları ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda parklardaki çocuk oyun grupları, oturma alanları, spor aletleri, duraklar ve çöp kovaları gibi ortak kullanım alanları rutin olarak dezenfekte ediliyor. Hergün 25 araç 50 personel ile dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemiz korona virüs ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu zorlu salgın sürecinde ilk günden beri Melikgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatabiliriz. Hep birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Bu zorlu mücadelede emeği geçen dezenfekte ekiplerimize teşekkür ederim.” dedi.

Melikgazi Belediyesi olarak korona virüsle mücadeleye her türlü destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “İnşallah bu virüsten de hayırlısıyla kurtulup eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız.” diye belirtti.