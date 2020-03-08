Melikgazi'de 3 mahalleye 3 yeni sağlık ocağı

Mustafa Palancıoğlu Sakarya, Tınaztepe ve Bahçelievler Mahallesinde 3 farklı sağlık ocağının yapımına başlayacak.

Başka ihtiyaç olan yerlerin tespit çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşın sağlık ihtiyaçlarının giderileceğini vurgulayan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İl Sağlık Müdürümüz Sayın Ali Ramazan Benli ile Melikgazi ilçemizde sağlık yatırımlarımızı masaya yatırdık. Melikgazi Belediyesi olarak sağlık konusunda vatandaşlarımızı rahatlatmak için aile sağlık merkezi, 112 acil sağlık merkezi ihtiyacı olan alanları çalıştık. Bu kapsamda bir hayırseverimiz ile birlikte yapacağımız sağlık ocağımız var. Yine bir hayırseverimizle yapacağımız ikinci bir sağlık projemiz var. Üçüncü bir projemizde sağlık müdürlüğümüz tarafından Bakanlık vasıtasıyla yapılacak olan proje. Sakarya, Tınaztepe ve Bahçelievler Mahallesinde 3 farklı sağlık ocağını ve 112 Acilin temelini atıp hayata geçireceğiz.” dedi.

“Bunun haricinde ihtiyaç olan aile sağlık merkezlerini tespit ettik.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “İmar çalışmalarımız devam ediyor. Onları da en kısa zamanda yatırım planımıza alıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza halk sağlığına vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hayırseverlerimizle beraber vatandaşlarımızı rahatlatmak için en güzel hizmetlerimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.