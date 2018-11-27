Melikgazi'de 59 adet taşınmazın satış ihalesi 04 Aralık'ta yapılacak

Melikgazi Belediyesi tarafından mülkiyeti belediyeye ait olan 59 adet taşınmaz 04 Aralık 2018'de satışa çıkacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait olan 59 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre açık artırma sureti ile satışının yapılacağını söyledi.

Arsalar hakkında Melikgazi Belediyesi'nin Ruhsat Müdürlüğünden bilgi alınabileceğini belirten Başkan Büyükkılıç “Küçükali, Esenyurt, Güzelköy, Turan ve Erenköy olmak üzere 5 ayrı semtte büyüklüğü 93 m ile 5.743 m arasında değişen 2 bağ arsası, 2 konut arsası, 6 işyeri ile 49 mesken arsası ihale satışı yapılacaktır. Arsaların satış ihalesinden elde edilecek gelirler Melikgazililere hizmet olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır” dedi.

04 Aralık 2018 Günü saat 14.30'da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili detaylı bilginin www.melikgazi-bld.tr adresinden detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.