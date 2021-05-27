Melikgazi'de 6 ayrı mahallede 7 trafo merkezi

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan 6 bölgeye 7 trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 58 mahalle bulunduğunu ve bu mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edileceğini kaydetti.

Kayseri ilinde birçok bölgede ve mahalle de elektrik aktarma direklerinin yer altına alındığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalar da bulundu:

"İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanlar belediye tarafından tahsis edilmiştir. Melikgazi de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Gesi, Köşk, Battalgazi, Aydınlıkevler, Ağırnas ve Fatih Mahalleleri olmak üzere trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yer tahsisi yapılmış. Bölge halkına hayırlı olsun.”