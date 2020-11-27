Melikgazi'de 7 ayrı bölgede muhtarlar toplantısı yapılacak

Mustafa Palancıoğlu, mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyerek ilçenin genel hizmet ölçülerini değerlendirdiklerini ve mahalleler hakkında genel bilgileri ve yatırımları yönlendirdiklerini bildirdi.

Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 58 mahalle bulunduğunu her mahallenin bölgesel ve coğrafi yapısının farklı olması ve pandemiden dolayı 7 ayrı bölgede mahalle muhtarları toplantısı gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün muhtarlarımızla bir araya gelerek hem 2020 çalışmalarımızı değerlendirdik hem de mahallelerin ihtiyaçlarını belirledik. Mahallelerde hizmet bütünlüğü ve etkinliği sağlamak açısından belirli bölgeleri bağlayan aynı ortak fayda ve hizmet birliği olan muhtarlarla bir araya geleceğiz. Böylece mahalli ihtiyaç ve dilekleri daha kısa sürede değerlendirerek sonuçlandıracağız. Böylece hizmet kalitesini de artıracağız. En iyi hizmet ve yatırım zamanında yapılandır. Yaz aylarında sineklerle mücadele önemlidir. Kış aylarında ilaçlama yapamazsınız. Aynı hizmet türü, bütünlüğü ve birbirini tamamlayan mahallelerde toplantı yaparak belediye de etkin ve verimli hizmet sunulmasına yardımcı olunacaktır. Muhtarlarımızla birlikte el ele vererek Melikgazimiz için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Muhtarlarımıza çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederim” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, bölgesel yapılacak mahalle muhtarları toplantısında her mahalle için detaylı bilgiler toplanacağını ve bunların değerlendirilerek çalışma planı hazırlanacağını sözlerine ekledi.