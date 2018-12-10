Melikgazi'de aletlerin 12 ay hizmet vermesi sağlanıyor

Memduh Büyükkılıç, Yazın ilaçlama çalışmalarında kullanılan aracın sonbahar aylarında ağaçların yaprakların dökülmesinde kullanıldığını söyledi.

Bir araç iki hizmet olarak kullanılan arac ile Melikgazi Belediyesinde bir ilk'i gerçekleştirdiğini bu çalışma ile yaprak silkeleme aracı satın almadıklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi belediyesi olarak daha etkin ve verimli hizmeti en ekonomik olarak sunmanın gayreti içindeyiz. Bu neden ile yaz aylarında haşarata karşı ilaçlama aracı olarak kullanılan aleti sonbahar aylarında yaprakların silkeleyerek dökmesini sağlayarak temizleme çalışmasında kullanıyoruz. Dolayısı hem dal silkeleme aracı olmadığımız alınan aracı 12 ay çalışmasını ve hizmet vermesini sağlıyoruz” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yazın ilaçlama yapan aracın bu aylarda yaprak dökme aracı olarak kullanılmasına vatandaşların ilgi ile karşılandığını sözlerine ekledi.