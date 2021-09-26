Melikgazi'de arabalı sinema etkinliğinin son filmi "Başlangıç" oldu

Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran araçlar içindeki vatandaşların güzel bir film izlediğini ve bu yıl son etkinliğin düzenlendiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak kültürel etkinliklerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza renkli ve farklı kültür-sanat hizmetleri sunuyoruz. Her hafta farklı bir bölgede etkinliğimizi gerçekleştirdik. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte vatandaşlarımız araçlarından inmeden pandemi kurallarına uyarak filmleri izlediler. Havalar soğumaya başladığı için son arabalı sinema etkinliğimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl inşallah daha sağlıklı günlerde pandemi olamadan birlik ve beraberlik içinde bir etkinlik daha düzenleriz" dedi.