Melikgazi'de arabalı sinema günleri başlıyor

13 Haziran 2020 Cumartesi günü arabalı sinema etkinliği başlıyor.

'Arabalı Sinema Günleri' adı altında düzenlenecek etkinlikte bir zamanlar sinemada gişe rekorları kıran ve herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmler izleyicisiyle buluşacak. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattından randevu alması gerekiyor. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. Köşk Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı Mix AVM arkasındaki etkinlik alanında düzenlenecek arabalı sinemada; yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı aksiyon, savaş ve dram filmi olan “Dağ-2” filmi ücretsiz gösterilecek. Böylece sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak.