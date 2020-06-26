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Melikgazi'de “Arabalı Sinema” için siz de yerinizi alın

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek Arabalı Sinema Günleri'ne tüm Kayserilileri davet etti. Bu hafta açık havada dev ekranda '7. Koğuştaki Mucize' filmi gösterilecek.


Korona virüs günleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla “Arabalı Sinema Günleri” düzenlediklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:


“Bizler bu zorlu süreçte vatandaşlarımız evlerinde çok sıkıldı diye farklı birkaç kültürel ve sosyal etkinlik düzenliyoruz. Bu ve benzeri birçok etkinliği Melikgazili hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Büyük ilgi gören açık hava arabalı sinema etkinliğimizi vatandaşlarımız çok sevdi. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte vatandaşlarımız araçlarından inmeden film izliyor. Biz de belediye olarak, çay, mısır ve dondurma ikram ediyoruz. Arabalı Sinema günlerinde bu hafta da Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı Türk yapımı dram filmi '7. Koğuştaki Mucize' filmi gösterimde olacak. 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 21.00'de Erciyes Üniversitesi Ana Giriş Karşısı Otopark Alanında (Sabancı Kültür Sitesi girişi karşısı) gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm sinema severleri bekleriz.”

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