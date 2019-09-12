Melikgazi'de araç arızaları daha hızlı tespit edilecek

Bu cihazlar sayesinde araçtaki hatalar ve meydana gelen arızaların en hızlı şekilde görülmesini ve anında giderilmesini sağlayacak.

Yeni sistemle ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyemiz her geçen gün yenilikçi anlayışıyla hizmet standartlarını yükselmekte. Araçtaki hataları, meydana gelen arızaları en hızlı şekilde görmek ve gidermek için arıza tespit cihazı aldık. Günümüz araçlarında arıza tespitlerinin özel olarak geliştirilmiş arıza tespit cihazlarıyla yapılması zaman kayıplarını ve maddi kayıpları önlüyor. Belediyemize ait hizmet araçlarının arıza durumunda hızlıca arızalarının tespit edilip giderilebilmesi için belediyemizin atölye bölümünde bulunan ilgili teknik personele yetkili firma tarafından ECU-OBD sistemli araçların arıza tespit cihazı kullanımı eğitimi verildi. Bilgisayar üzerinde araçtan okunan değerlerden arıza anlaşılıyor. Böylece araçtaki tüm donanımın elektronik olarak kontrol edilmesini, arızaların anlık olarak tespit edilmesini, arızaların hafızasına kayıt edilmesini ve istenen anda arızaların okunması daha mümkün hale geldi. Böylece atölyemizde araçlarımızın daha düzgün çalışması ve kontrol edilebilmesi daha da kolaylaştı.” dedi.