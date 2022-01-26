Melikgazi'de aralıksız kar mesaisi

Melikgazi ilçesinde kapalı yol olmadığını kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Karla mücadele ekiplerimiz, ilçe merkezinde iş makineleri ile kar temizleme ve don olayından vatandaşlarımızın zarar görmemesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Gece saat 04.00'ten itibaren karla mücadeleye bizzat katılarak yapılan çalışmaları yerinde gördüm. Diğer taraftan da kar yağışının çok daha etkili olduğu kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Başta ana arterler, çarşı merkez, rampalar, okul çevreleri, hastane gibi kamusal alanların çevresinde çalışmalar yapılıyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçemizde gece gündüz, hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Karla mücadele çalışmalarında gece gündüz demeden özverili çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda kapalı yolumuz yok. Tüm yollarımız açık. Yine kar yağışına göre de planlarımızı yaptık inşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacaktır. Çalışmalarımızı 24 saat esasına göre aralıksız yürütüyoruz. Yaya yollarında ve çarşı içinde de kar kürüme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Esnaf ve vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz. Lütfen buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olalım. Kış lastiğimiz olmadan trafiğe çıkmayalım” dedi.