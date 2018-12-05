Melikgazi'de ayrıştırılmış çöpler toplanıyor

Kağıt, metal ve tahta atıkların ayrı ayrı toplanılması ile başlayan geri dönüşüm çalışmasının bugün lastik, pil, elektronik ve yemeklik yağ atıkların toplanılması gibi geniş bir çeşitliği kapsadığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bu çalışmanın en önemli bölümünün eğitim ve bilinçlendirme olduğunu kaydetti.

2017 ile 2018 yıllarını karşılaştırmasında dahi büyük bir farklılık ve gelişme gösterdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Çevre dostu bir belediye olarak çevre kirliliğini önlemek hem de doğal kaynakların israfını önlemek amacı ile başlatmış olduğu ayrıştırılmış geri dönüşüm çalışması ile artık örnek ve referans gösteren bir belediye konumuna geldik. 2018 yılında 3 bin 470 bina ve 102 bin 342 daireye ulaşılmıştır. 143 bin adet geri dönüşüm poşeti dağıtılmıştır. Atıkların toplanması çalışmasında başarı oranı % 90'larda olup bu Türkiye rakamların çok üstündedir. Bu bir bakıma Melikgazilerin geri dönüşüme vermiş olduğunu önemin bir ifadesidir. Ayrıca geri dönüşüm poşeti ve kutuları ile 23 kamu kurumu, 301 okul, 2 üniversite, 3 yurt, 279 süpermarket, 2102 işyeri, 22 hastane ve 13 otel ile ortak çalışılmaktadır. Temiz bir Kayseri için bize destek veren vatandaşlarımıza, esnaflarıma ve tüm kamu kurum kuruluşlarına teşekkür ediyorum.”