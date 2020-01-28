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Melikgazi'de Bitümin nakli ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 2020 çalışma programında yer alan yeni açılacak yollar ile bakım ve onarımı yapılacak cadde ve sokaklar için 5 bin 500 ton bitümün rafinerilerden nakledilmesi işinin ihale edildiğini söyledi.


Bitüm malzemesinin nakil işinin Kamu İhale Kanununun maddesine göre ihale edildiğini ifade eden Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yeni açılacak yollar ile bakımı yapılacak yolların tam ve zamanında gerçekleştirilebilmesi için asfalt bitümün nakil ettirileceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Belediye olarak ilk etapta asfalt çalışmasında kullanılmak üzere asfalt bitümü satın alındı. Bu asfalt bitümünün şimdi Ulaşım Müdürlüğü Asfalt Şantiyesine nakil edilmesi gerekiyor. Belediye olarak planlamanın zamanında yapılarak bölge halkının mağdur olmaması için 5500 ton asfalt bitüm malzemesinin Rafinerilerinden nakil edilmesi gerekiyor” dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, ihale ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin belediyenin internet sayfasından yararlanabileceklerini sözlerine ekledi.

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