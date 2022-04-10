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Melikgazi'de çocuklar Ramazan coşkusunu yaşayarak öğrendi

Melikgazi Belediyesi’nin ilkini Altınoluk Mahallesi’nde başlatmış olduğu ’İlk Orucum, İlk İftarım’ adıyla düzenlediği Ramazan etkinliğine birçok çocuk ailesiyle katıldı.

Melikgazi Belediyesi'nin ilkini Altınoluk Mahallesi'nde başlatmış olduğu 'İlk Orucum, İlk İftarım' adıyla düzenlediği Ramazan etkinliğine birçok çocuk ailesiyle katıldı. Programa katılan yüzlerce çocuk renkli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.


Çocuklara bu yıl bambaşka güzellikte bir Ramazan yaşatacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İftar sevincini yüzlerce çocuğumuzla birlikte yaşadık. İlk oruçlarını tutan evlatlarımız ve aileleriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanımızda iftar ettik, Ramazan'ın bereketini çocuklarımızın mutluluğuyla paylaştık. Ramazan, İslam'ın güzelliklerini en güzel şekilde yansıtan, ibadetin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin önemini hatırlatan on bir ayın sultanıdır. Bu güzelliği yaşatmak, gelecek nesillerin de bu güzellikleri yaşamalarını istiyoruz. Ailelerin de bu güzel değeri yaşatmak adına çocuklarına destek vermelerini istiyorum. Çocuklarımız için 8 tane kütüphane yaptık, 6 tane teknoloji atölyeleri açtık. Yaz boyu sizlere spor, müzik, eğitimlerle ilgili etkinliklerimiz olacak. Tüm çocuklarımızın katılmasını istiyorum. Programımıza katılan herkese teşekkür ederim. Programlarımız yaz boyu çeşitli etkinliklerle tüm hızıyla devam edecek” dedi.

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