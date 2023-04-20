Melikgazi'de depremler hakkında bilgilendirme seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi

Dr. Doğan Kalafat ile gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi olarak insanların bilinçlenmesi ve bilgilenmesi için deprem seminerlerinin devam edeceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Deprem bugünlerde hepimizin gündeminde. Bizde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile bu bilgilendirme programlarını gerçekleştirerek, vatandaşlarımıza depremle ilgili önemli bilgileri aktarmak amacındayız. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Sayın Doç. Dr. Doğan Kalafat Hocamızdan faydalı bilgiler edindik. Türkiye'de deprem olayının neden olduğu afetlerin boyutu, alınması gereken tedbirler ve afetlere dirençli bir toplum olabilmek için yapmamız gerekenler hakkında anlamlı bilgiler veren Doğan Hocamıza teşekkür ederim” dedi.

Şehirlerin acilen depreme dayanıklı olarak rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ise, “Depremler yüzyıllar boyu sürekliliğini koruyor. Depremi şiddeti ve büyüklüğü ile tanımlarız. Faylar çok önemli bu konuda. Ülkemizde çok fazla aktif fay var. Bir fay parçası ne kadar büyükse o kadar büyük deprem üretir. Eğer bu ülkede yaşıyorsak, şehirlerimizi depreme dayanıklı bir hale getirmeliyiz. Deprem riskleri insanların alacağı önlemlerle azalır. Bir şehirden bir şehre göçmek çözüm değil. Büyük depremlerin tekrarlanma olasılığı yaklaşık 500 yıl. Depremlerin ne zaman olacağına dair bilgi vermemiz mümkün değil. Her yıl 20 binin üzerinden deprem alıyoruz. Bir yıl içinde yaşanan depremleri 2 ayda aldık. İnanılmaz bir enerji boşaltımı sağlandı. 1 yıllık istatistiği 55-60 günde tamamladık” diye konuştu.