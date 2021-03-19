Melikgazi'de duygusal anlar yaşandı

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlediği “106. Yılında Çanakkale Ruhu” programında, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci, Meclis üyeleri ve ailelerine Çanakkale konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Duygu dolu anlar yaşanan programda Çanakkale ruhunu bir kez daha kalplerinde yaşadıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü vesilesiyle bir program düzenledik. Tarih sahnesinde müstesna bir yere ve değere sahip olan ve bundan 106 yıl önce zaferle sonuçlanan Çanakkale Zaferi, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Çanakkale Zaferi'nin üzerinden yıllar da geçse Çanakkale ruhu hep yaşayacaktır. Bu tür programlarla Çanakkale ruhunu geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin ruhlarına işlememiz lazım. Çanakkale ruhu Aziz milletimizin hiçbir engel tanımama hususundaki kararlılığının göstergesidir. Bugün üzerinde yaşadığımız bu güzel vatanı bizlere emanet eden, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna canını feda eden kahramanlarımıza borcumuzu çalışarak, hizmet ederek ve ülkemizi daha iyi yerlere getirerek ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Ebediyete kadar kalplerimizde yaşayacak olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Bu programda Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Nedim Kilci'nin verdiği güzel bilgiler ile tüm Meclis üyelerimiz ile Çanakkale ruhunu yaşadık. Bağımsızlık destanını bir kez daha kalplerimizde hissettik. Bu güzel anlatımı ve bilmediğimiz Çanakkale notları için kendisine teşekkür ederim" dedi.