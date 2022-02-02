Melikgazi'de e-imar ile her an ulaşılabilir hizmet

Bu kapsamda proje müelliflerine ve yapı denetim firmalara dijital imar programı hakkında bilgi aktarıldı.

Belediyenin en yoğun bölümlerinden biri olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde mimari, statik ve mekanik projeler ile ilgili işlemler çok yakında başlayacak olan e-imar uygulaması ile belediyeye gelmeden ulaşılabilir olacak.

2022 yılında ilçemizdeki imar ile ilgili çalışmalarını gerçekleştirmek için İmar ve Plan-Proje Müdürlüğümüz ile toplantı yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Özellikle e-imar'a geçiş sürecini son aşamadayız. Artık ilçemizin imar ile ilgili tüm bilgileri, bu uygulama ile günün her saati ulaşılabilir olacak. Melikgazililer işlemlerini en hızlı şekilde yapabilmeleri için teknolojinin tüm imkânlarını değerlendiriyoruz. Bizde teknolojiden faydalanmaya çalışıyor, çağın gereksinimlerine göre vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İmar projelerimizde süreci çok hızlandıracak ve aksamaların önüne geçecek “e-imar” uygulamasında artık son aşamadayız. Proje müelliflerimize ve yapı denetim firmalarımıza dijital imar programımız hakkında bilgi aktardık. Çünkü Kayseri'yi beraber şekillendiriyoruz. Sürecin çok daha hızlı ve etkin olmasıyla birlikte, Melikgazi'mize yakışır nitelikte yapıların oluşturulması için hep birlikte daha büyük gayretle çalışacağız. Ekip arkadaşlarıma ve yapı konusunda hizmet veren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.