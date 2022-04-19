Melikgazi'de halk oyunları kursu ile yöresel kültür yaşatılıyor

Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki çocuklar için yöresel kültürün önemli yapı taşlarından biri olan halk oyunlarını düzenledikleri kurslarla yaşattıklarını söyledi.

Geleneksel Türk Halk Kültürü'nün önemli bir parçası olan oyunlarını Melikgazi'de yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür, sanat ve sportif kurslarımız devam ediyor. Halk oyunları kursumuzda 8 ve 13 yaş arası çocuklar için Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde cumartesi günleri saat 10.00 ve 16.00 arası eğitim verilmektedir. Ücretsiz düzenlenen halk oyunları kursumuza çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. Çocukların yeteneklerini keşfetmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Atalarımızdan bize miras kalan kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarıyor, değerlerimizi yaşatıyoruz. Halk oyunları halkın duygularını, düşüncelerini ve müziğini yansıtan bir bütündür. Çocuklarımız hobi ya da profesyonel olarak halk oyunları kursuna katılabilir. Kurslarımız yaz kurslarında da faaliyet gösterecek. Kültürümüzü yansıtması bakımından önemli olan halk oyunları kursuna ayrı bir önem veriyoruz" dedi.