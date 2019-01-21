Melikgazi'de ihale

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait İlçe sınırları içerisinde yer alan ve 3 ayrı semtte bulunan toplam 5 adet taşınmaz ihale ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

3 ayrı mahallede bulunan taşınmazların 3 yıllığına kiraya verilmesi için yapılacak ihalede büfe ile tartalar yerleri bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, işyerlerinin kiraya verilmesi ile özel sektörün iş hacminin artırılacağını, ekonomiye katkı daha da önemlisi yine yüzlerce kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapılacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç “Yapılacak ihale ile belediye gelir elde edileceği gibi ekonomiye ve istihdama katkı sağlanacaktır. İhalelerimize yoğun ilgi gösterilmektedir. Bu da şehir halkının bizlere olan güvenlerinin bir ifadesidir. İhalelerimiz herkese açık ve şeffaf yapılmaktadır. Yapılacak ihalelerde en çok büfelere ilgi gösterilmektedir. Taşınmazlarımızı kiralayacak olanlara hayırlı olmasını diliyorum. Elde edilen bu gelirler, Melikgazi'mize hizmet ve yatırım olarak geri dönecektir” dedi.